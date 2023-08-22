Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Восточная Европа. День 1
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Похоже, файтинг Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года

Похоже, файтинг Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года
Комментарии

Аккаунт Aggiornamenti Lumia, который отслеживает изменения в базе данных Microsoft Store, сообщил, что файтинг Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года. Судя по всему, дату релиза озвучили бы сегодня вечером во время gamescom 2023.

Если игру анонсируют сегодня, то и предзаказы наверняка могут сразу же открыть.

Tekken 8 — новая часть в популярной серии файтингов Tekken. Игра обещает стать самой зрелищной и красивой среди всех частей. В тайтле ожидаются как знакомые персонажи, так и некоторые новые лица. Ранее утекал список бойцов, но он был полным. Также известно, что авторы сделают большую ставку на сюжет и героев.

Tekken 8 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Изначально заявлялось, что файтинг выйдет до конца 2023 года.

Материалы по теме
Видео
Асука против Лили: 11 минут геймплея беты Tekken 8
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android