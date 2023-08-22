Похоже, файтинг Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года
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Аккаунт Aggiornamenti Lumia, который отслеживает изменения в базе данных Microsoft Store, сообщил, что файтинг Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года. Судя по всему, дату релиза озвучили бы сегодня вечером во время gamescom 2023.
Если игру анонсируют сегодня, то и предзаказы наверняка могут сразу же открыть.
Tekken 8 — новая часть в популярной серии файтингов Tekken. Игра обещает стать самой зрелищной и красивой среди всех частей. В тайтле ожидаются как знакомые персонажи, так и некоторые новые лица. Ранее утекал список бойцов, но он был полным. Также известно, что авторы сделают большую ставку на сюжет и героев.
Tekken 8 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Изначально заявлялось, что файтинг выйдет до конца 2023 года.
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