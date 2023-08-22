Появилась 40-минутная геймплейная «экранка» со вступлением из Starfield
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Утечки по Starfield так и не думают прекращаться. На канале DHavenShadow вышло видео аж на 40 минут, автор которого записал на камеру своего телефона вступление тайтла.
В начале можно увидеть небольшую заставку, затем дадут возможность создать персонажа. После этого начинается череда диалогов и геймплейных фрагментов. Также в ролик попали и сражения.
Как скоро ролик будет удалён с YouTube из-за жалобы Bethesda, неизвестно. Но это наверняка случится.
Видео доступно на YouTube-канале DHavenShadow. Права на видео принадлежат Bethesda, DHavenShadow.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. С самого релиза игра попадёт в Game Pass. Обладатели премиального издания получат доступ к проекту уже 1 сентября.
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