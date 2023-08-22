Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Восточная Европа. День 1
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появилась 40-минутная геймплейная «экранка» со вступлением из Starfield

Появилась 40-минутная геймплейная «экранка» со вступлением из Starfield
Комментарии

Утечки по Starfield так и не думают прекращаться. На канале DHavenShadow вышло видео аж на 40 минут, автор которого записал на камеру своего телефона вступление тайтла.

В начале можно увидеть небольшую заставку, затем дадут возможность создать персонажа. После этого начинается череда диалогов и геймплейных фрагментов. Также в ролик попали и сражения.

Как скоро ролик будет удалён с YouTube из-за жалобы Bethesda, неизвестно. Но это наверняка случится.

Видео доступно на YouTube-канале DHavenShadow. Права на видео принадлежат Bethesda, DHavenShadow.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. С самого релиза игра попадёт в Game Pass. Обладатели премиального издания получат доступ к проекту уже 1 сентября.

Материалы по теме
Издатель Starfield ищет продюсера локализации для перевода игр на разные языки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android