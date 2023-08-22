Закари Ливай готов сыграть в ремейке «Рапунцель» только при одном условии
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Актёр Закари Ливай, известный по роли Шазама в киновселенной DC, заявил о желании сыграть в ремейке «Рапунцель». Он с радостью бы снялся в ленте, но при одном условии — роль Рапунцель должна исполнить Флоренс Пью.
Примечательно, что Ливай уже знаком с франшизой — в мультфильме 2010 года он озвучил одного из главных персонажей, Юджина Фицерберта. Вероятно, именно на эту роль Закари и претендует в ремейке.
Также актёр пошутил, что его полное имя — Закари Ливай Пью. Фамилия точно такая же, как и у Флоренс Пью. Именно поэтому им точно суждено сыграть вместе.
Про ремейк «Рапунцель» в последнее время ходит много слухов. На главной роли фанаты, естественно, хотят видеть Флоренс. Официально о создании ремейка Disney не объявляла.
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