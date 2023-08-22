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iPhone 15 Pro Max может появиться в продаже позже других моделей

iPhone 15 Pro Max может появиться в продаже позже других моделей
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По информации источников издания 9to5mac, iPhone 15 Pro Max может появиться в продаже позже других моделей новой линейки iPhone. Это связано с нехваткой датчиков изображения, изготовлением которых занимается Sony.

Если у Sony действительно будет проблема с изготовлением датчиков изображения, то задержка в поставках iPhone 15 Pro Max может составить несколько недель.

По данным 9to5mac, Apple анонсирует новые iPhone вместе 12 сентября. Предварительные заказы, скорее всего, начнутся 15 сентября, а поставки начнутся 22 сентября. В связи с задержкой iPhone 15 Pro Max ожидаются в период с 6 по 13 октября.

Информация неофициальная, однако 9to5mac известна достоверными данными о продукции и деятельности Apple.

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