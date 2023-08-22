Вышел трейлер «Телохранителя на фрилансе» — фильм с Джоном Синой выйдет в России

Компания «Вольга» представила трейлер фильма «Телохранитель на фрилансе» с Джоном Синой в главной роли на русском языке. Картина официально доберётся до кинотеатров России уже 19 октября.
Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания ВОЛЬГА. Права на видео принадлежат «Вольге».
«Телохранитель на фрилансе» расскажет о бывшем спецназовце, который взял себе подработку — сопровождать журналистку в командировке, пока та берёт интервью у диктатора. Однако прямо во время разговора в стране начинается переворот, и теперь герой должен вспомнить все свои навыки, чтобы вызволить девушку из передряги.
Вместе с Джоном Синой в фильме сыграли Элисон Бри («Горе-творец») и Кристиан Слэйтер («Мистер Робот»). Поставил картину Пьер Морель, режиссёр «Заложницы» и «13-го района».
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