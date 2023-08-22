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В России выпустят ремейк «Вышки» — нашумевшего триллера про страх высоты

В России выпустят ремейк «Вышки» — нашумевшего триллера про страх высоты
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Генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян объявил о покупке прав на российскую адаптацию триллера «Вышка». У ленты пока нет никаких подробностей — сейчас авторы прорабатывают идеи и потенциальный сюжет фильма.

Премьера «Вышки» состоялась 11 августа 2022 года — в том числе и в России. Картина рассказывает о девушке, которая вместе с подругой забирается на 600-метровую вышку, чтобы развеять прах своего погибшего супруга. Главные роли в ленте исполнили Грэйс Фултон («Шазам!») и Вирджиния Гарднер («Как избежать наказания за убийство»).

Фильм стал большим успехом для студии Lionsgate: при бюджете в $ 3 млн лента собрала $ 17 млн по всему миру и до сих пор пользуется популярностью в онлайн-кинотеатрах.

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