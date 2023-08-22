Дэйв Батиста и Джейсон Момоа снимутся в боевике «Команда разрушителей»

Как сообщает издание TheWrap, режиссёр «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото уже нашёл себе новый проект. Им станет фильм The Wrecking Crew («Команда разрушителей») — комедийный боевик, главные роли в котором исполнят Дэйв Батиста («Стражи Галактики») и Джейсон Момоа («Аквамен»).

Отмечается, что сценарий картины был написан ещё до старта забастовки сценаристов Голливуда. Подробности сюжета неизвестны, однако источники описывают картину как бадди-муви. Производством ленты займётся киностудия Metro-Goldwyn-Mayer.

Недавно Анхель Мануэль Сото выпустил «Синего Жука» — фильм в киновселенной DC, рассказывающий о мексиканском подростке, который случайно становится носителем невероятно мощного инопланетного костюма.