Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Восточная Европа. День 1
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Где смотреть показ игр геймском 2023. Увидим геймплей Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 и другие

Где смотреть показ игр gamescom 2023. Увидим Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 и другие
Аудио-версия:
Комментарии

Уже сегодня пройдёт Opening Night Live — церемония открытия игровой выставки gamescom 2023. Каких-то важных анонсов на трансляции не предвидится, однако ведущий Джефф Кили уже пообещал два часа эпичных трейлеров грядущих игр.

Нас ожидают в том числе новые ролики Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, анонс двух бойцов и двух камео для Mortal Kombat 1, а также очень вероятен показ новой Tomb Raider. Трансляция Opening Night Live стартует 22 августа в 21:00 мск.

Где можно будет смотреть Opening Night Live

  • На Twitch-канале thegameawards
  • В «Твиттере».

    • После окончания стрима официально стартует выставка gamescom 2023. Она продлится с 23 по 27 августа — в течение этого времени игроков наверняка порадуют новой информацией о горячо ожидаемых проектах.

    Комментарии
    Новости. Чемп.Play
    Все новости RSS
    Партнерский контент
    © championat.com 2000–2023
    Приложение для Android