Где смотреть показ игр gamescom 2023. Увидим Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 и другие
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Уже сегодня пройдёт Opening Night Live — церемония открытия игровой выставки gamescom 2023. Каких-то важных анонсов на трансляции не предвидится, однако ведущий Джефф Кили уже пообещал два часа эпичных трейлеров грядущих игр.
Нас ожидают в том числе новые ролики Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, анонс двух бойцов и двух камео для Mortal Kombat 1, а также очень вероятен показ новой Tomb Raider. Трансляция Opening Night Live стартует 22 августа в 21:00 мск.
Где можно будет смотреть Opening Night Live
После окончания стрима официально стартует выставка gamescom 2023. Она продлится с 23 по 27 августа — в течение этого времени игроков наверняка порадуют новой информацией о горячо ожидаемых проектах.
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