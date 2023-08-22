Режиссёр «Ведьмака» назвал ещё одну причину ухода Генри Кавилла из сериала
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Один из режиссёров сериала «Ведьмак» Марк Джобст рассказал, почему Генри Кавилл покинул проект. По мнению постановщика, актёр попросту устал сниматься в настолько выматывающем шоу. Оказывается, Кавилл сам снимался во всех сценах со своим персонажем, хотя в других сериалах для этого использовали бы дублёра.
По словам Джобста, подобная самоотдача сказывалась в том числе и на членах съёмочной группы. Она же стала и большой нагрузкой для всей команды, что и привело к некоему «выгоранию» актёра.
Генри снялся в трёх сезонах «Ведьмака». Это требовательные и большие серии. При этом Генри выполнял все свои трюковые сцены, он не работал с дублёром. Если мы снимали крупным планом руку с мечом, то это должна была быть его рука. [...] Генри работал по 12 часов в день и постоянно показывал, как ему важен «Ведьмак». И если он думает, что он привнёс в это шоу всё, что мог, то я верю ему.
У четвёртого сезона «Ведьмака», главную роль в котором исполнит Лиам Хемсворт, пока нет даже примерной даты выхода. По данным СМИ, съёмки должны стартовать уже этой осенью, если в ситуацию не вмешаются забастовки актёров и сценаристов Голливуда.
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