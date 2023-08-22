Режиссёр «Ведьмака» назвал ещё одну причину ухода Генри Кавилла из сериала

Один из режиссёров сериала «Ведьмак» Марк Джобст рассказал, почему Генри Кавилл покинул проект. По мнению постановщика, актёр попросту устал сниматься в настолько выматывающем шоу. Оказывается, Кавилл сам снимался во всех сценах со своим персонажем, хотя в других сериалах для этого использовали бы дублёра.

По словам Джобста, подобная самоотдача сказывалась в том числе и на членах съёмочной группы. Она же стала и большой нагрузкой для всей команды, что и привело к некоему «выгоранию» актёра.

Генри снялся в трёх сезонах «Ведьмака». Это требовательные и большие серии. При этом Генри выполнял все свои трюковые сцены, он не работал с дублёром. Если мы снимали крупным планом руку с мечом, то это должна была быть его рука. [...] Генри работал по 12 часов в день и постоянно показывал, как ему важен «Ведьмак». И если он думает, что он привнёс в это шоу всё, что мог, то я верю ему.

У четвёртого сезона «Ведьмака», главную роль в котором исполнит Лиам Хемсворт, пока нет даже примерной даты выхода. По данным СМИ, съёмки должны стартовать уже этой осенью, если в ситуацию не вмешаются забастовки актёров и сценаристов Голливуда.