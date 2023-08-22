Кинотеатры России начали продавать билеты на фильм «Барби» — Mash

Кинотеатры в Москве начали продавать билеты на фильм «Барби», первые показы должны стартовать уже 9 сентября. На это обратили внимание в Mash, заявив, что билеты уже в продаже и пользуются определённым спросом, но при этом такие показы пока не афишируются.
В издании отметили, что фильм будет показан в оригинальной версии, а не перекопированной. Это будет полноценный релиз с качественной картинкой и профессиональным дубляжом. При этом кинотеатры якобы вновь прибегнут к различным схемам показа, включая «предсеансовое обслуживание».
Интересно, что дата показа «Барби» совпала с выходом фильма в онлайн. Картина с Райаном Гослингом и Марго Робби выйдет в цифровых сервисах уже 4 сентября — возможно, именно эту копию используют российские кинотеатры.
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