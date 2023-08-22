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Сборник с тремя Metal Gear Solid будет работать в 60 FPS на ПК и консолях — кроме Switch

Сборник с тремя Metal Gear Solid будет работать в 60 FPS на ПК и консолях — кроме Switch
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Konami поделилась новыми деталями переиздания Metal Gear Solid Master Collection Vol.1. Ранее издательство сообщило, что игры будут работать на Switch при 30 кадрах в секунду, что смутило и геймеров, и журналистов.

Спустя сутки Konami раскрыла технические детали сборника. Оказалось, что на современных консолях игра всё же будет работать в разрешении 1080р и 60 кадрах в секунду, а вот на Switch ситуация несколько иная. Так, в портативном режиме тайтлы будут работать в разрешении 720p, а в док-станции — в 1080p.

Как будут работать игры в сборнике Metal Gear Solid Master Collection Vol.1

  • ПК, PS5, PS4, Xbox Series — 1080р и 60 FPS.
  • Nintendo Switch в портативном режиме — 720p и 30 FPS.
  • Nintendo Switch в режиме док-станции — 1080p и 30 FPS.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 выходит 24 октября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Switch.

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