Вышел финальный трейлер Armored Core 6 — экшена от создателей Elden Ring

Студия FromSoftware представила релизный трейлер меха-экшна Armored Core 6: Fires of Rubicon. В новом ролике авторы Elden Ring и Dark Souls вновь сфокусировались на брутальных сражениях боевых роботов, пилотируемыми людьми.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Europe. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Armored Core 6 — новая часть популярной серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики отмечают, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Помимо Armored Core 6 студия FromSoftware также работает над дополнением Shadow of the Erdtree для Elden Ring. У расширения пока нет даже примерной даты выхода.