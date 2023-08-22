Снейдер, Бербатов и другие — представлены новые герои в EA Sports FC 24

Electronic Arts представила новую команду Героев в EA Sports FC 24. В неё вошли знаковые футболисты, которые уже завершили карьеру и совсем немного не дотянули до звания Кумиров.
В список попали многие знаменитые спортсмены, включая нидерландского полузащитника Уэсли Снейдера, болгарского форварда Димитара Бербатова и бразильского опорного полузащитника Рамиреса. Одну из карточек разработчики подарят всем обладателям издания Ultimate, кто предзаказал игру до 23 августа.
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
Помимо новых Героев в EA Sports FC 24 ожидаются и новые кумиры. Electronic Arts пока не рассказывала о них, однако инсайдеры уже назвали несколько имён: Франк Рибери, Арьен Роббен и Франческо Тотти.
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.
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