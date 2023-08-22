Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Восточная Европа. День 1
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон: я устала от культуры отмены в Голливуде

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон: я устала от культуры отмены в Голливуде
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда «Друзей» и «Утреннего шоу» Дженнифер Энистон прокомментировала культуру отмены, с которой сталкиваются известные кинодеятели в Голливуде. Женщина призналась, что сама тема порицания и полного игнорирования коллег её утомила.

Энистон заявила, что не собирается отправлять «провинившихся» людей в одну корзину с продюсером Харви Вайнштейном, который отбывает 39-летний срок в тюрьме за изнасилования и домогательства. По её мнению, многих из «отменённых» актёров заслуживают получать возможность некого искупления.

Наверное, меня тоже отменят из-за этих слов. Я просто не понимаю, что значит «отмена». Неужели люди не могут искупить свою вину? Не знаю. Я не отношу всех провинившихся к категории Харви Вайнштейна.

Энистон заявила, что лично у неё никогда не было претензий к Вайнштейну, хотя назвать его хорошим человеком она не может.

Материалы по теме
Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон: раньше люди не были такими чувствительными к шуткам
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android