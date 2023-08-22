Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон: я устала от культуры отмены в Голливуде
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Звезда «Друзей» и «Утреннего шоу» Дженнифер Энистон прокомментировала культуру отмены, с которой сталкиваются известные кинодеятели в Голливуде. Женщина призналась, что сама тема порицания и полного игнорирования коллег её утомила.
Энистон заявила, что не собирается отправлять «провинившихся» людей в одну корзину с продюсером Харви Вайнштейном, который отбывает 39-летний срок в тюрьме за изнасилования и домогательства. По её мнению, многих из «отменённых» актёров заслуживают получать возможность некого искупления.
Наверное, меня тоже отменят из-за этих слов. Я просто не понимаю, что значит «отмена». Неужели люди не могут искупить свою вину? Не знаю. Я не отношу всех провинившихся к категории Харви Вайнштейна.
Энистон заявила, что лично у неё никогда не было претензий к Вайнштейну, хотя назвать его хорошим человеком она не может.
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