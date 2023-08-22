Вышел эпичный трейлер Starfield с живыми актёрами
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На церемонии открытия выставки gamescom 2023 студия Bethesda представила новый трейлер космической ролевой игры Starfield. В этот раз авторы выпустили ролик с живыми актёрами, сделав ставку на эпичность и эстетику космоприключений.
Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Microsoft.
Starfield — новая большая игра от разработчиков «Скайрима» и Fallout 4. Авторы обещают бескрайний космос на 1000 планет, интригующий сюжет и по-настоящему эпическое приключение на многие сотни часов.
Starfield выходит 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября, а первые обзоры за сутки до запуска — 31 августа.
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