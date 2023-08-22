Анонсирована Killing Floor 3, это продолжение легендарного кооп-шутера с толпами зомби

Создатели Killing Floor наконец-то анонсировали продолжение: третья часть создаётся для ПК (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series.
Как понятно из дебютного трейлера, новая часть сменит акценты — игра будет более мрачной, сделает большую ставку на повествование и сюжет, но при этом в остальном останется верна себе. Игроки всё ещё будут объединяться в отряды по шесть игроков для уничтожения толп зомби.
События Killing Floor 3 разворачиваются в 2091 году, где мегакорпорация Horzine создаёт зомби-киборгов. Их и предстоит уничтожать ради будущего всего человечества.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат TripWire.
Killing Floor вышла в 2009 году, а сиквел последовал в 2016 году. Третья часть выйдет спустя ещё восемь лет, в 2024 году.
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