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Зак Снайдер показал первый трейлер фильма «Мятежная луна»

Зак Снайдер показал первый трейлер фильма «Мятежная луна»
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На церемонии открытия gamescom 2023 режиссёр Зак Снайдер показал первый большой трейлер «Мятежной луны». Фильм послужит началом целой франшизы, по которой уже планируют выпустить сериал и видеоигру. В целом у Netflix очень большие ожидания от новой киновселенной культового постановщика.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединяться, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Премьера картины состоится 22 декабря на Netflix. При этом вторая часть также не заставит себя ждать — она выйдет уже 19 апреля 2024 года.

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