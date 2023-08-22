Раскрыты девять минут кампании Call of Duty: Modern Warfare 3 с проникновением в тюрьму

Activision на церемонии открытия gamescom 2023 показала девятиминутное прохождение сюжетной миссии Call of Duty: Modern Warfare 3. Оперативники под покровом ночи проникают в верданскую тюрьму — зачем им это нужно, не сообщается. Судя по тизерам, там может находиться злодей Владимир Макаров.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Вдобавок Activision сообщила, что мультиплеер Modern Warfare 3 раскроют 5 октября на мероприятии Call of Duty NEXT 2023. Там же представят мобильную Call of Duty: Warzone Mobile и расскажут о будущем условно-бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone.
Кроме того, издатель подтвердил время тестирования мультиплеера Modern Warfare 3: четыре этапа пройдут с 6 по 16 октября. Сама игра выходит 10 ноября.
Фото: Activision
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