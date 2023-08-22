Сыграть в Honkai: Star Rail на PS5 можно будет уже завтра

Студия HoYoverse представила новый трейлер Honkai: Star Rail. Экшен-приключение уже совсем скоро доберётся до PS5 — поиграть в бета-версию можно будет уже 23 августа в 13:00 мск.
Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Honkai: Star Rail — это фэнтезийная ролевая игра от авторов Genshin Impact. В ней игроки управляют одним из четырёх персонажей, составляющих команду, а геймплей выполнен в формате пошаговых стратегических боёв.
Полноценный релиз проекта на Windows, iOS и Android состоялся 26 апреля 2023 года. Honkai: Star Rail получила в целом положительные оценки от прессы: многие журналисты сравнивали её с Genshin Impact, приводя в пример отличную графику, интересные квесты и запоминающихся персонажей.
- 22 августа 2023
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