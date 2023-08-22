Вышел атмосферный трейлер хоррора Alan Wake 2

Заключительным роликом церемонии открытия gamescom 2023 стал трейлер Alan Wake 2. Небольшое видео посвятили ужасам, которые переживает главный герой во второй части серии.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Remedy.

Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новых приключениях писателя Алана Уэйка. Также геймеры смогут сыграть за агента ФБР Сагу Андерсон. Новая героиня отправится исследовать вымышленный город Брайт-Фоллс, который располагается на северо-западе от Тихого океана.

Релиз Alan Wake 2 состоится на ПК (в Epic Games Store), PS5 и Xbox Series с субтитрами на русском языке уже 27 октября. Изначально игра должна была выйти 7-го числа, однако финская студия приняла решение перенести тайтл на более поздний срок.