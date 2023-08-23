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Звезды «Стражей Галактики» Крис Пратт и Пом Клементьефф могут сыграть в новых фильмах DC

Звезды «Стражей Галактики» Крис Пратт и Пом Клементьефф могут сыграть в новых фильмах DC
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Джеймс Ганн запускает новую киновселенную DC, которая должна подарить фанатам свежий взгляд на персонажей и чем-то их удивить. Одна из особенностей новой киновселенной — почти полный отказ от актёров прошлых проектов DC в пользу новых лиц.

Недавно Ганн намекнул, что в киновселенной DC могут сыграть его старые друзья: Крис Пратт и Пом Клементьефф. Фанат спросил у режиссёра, как тот смотрит на добавление Криса и Пом во второй сезон «Миротворца».

По словам Ганна, он не хочет, чтобы актёры играли самих себя в новой киновселенной DC. Фанаты увидели в этом намёк на то, что постановщик уже выбрал роли для Пратта и Клементьефф, но просто пока не раскрывает их.

Сами актёры не говорили об участии в одном из будущих проектов DC.

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