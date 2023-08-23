Фильм про Найтвинга из DC больше не разрабатывают
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В марте сообщалось, что Крис МакКей не теряет надежды выпустить фильм про Найтвинга даже спустя шесть лет работы над ним. По информации СМИ, картина всё же вряд ли когда-нибудь выйдет — работу над ней полностью отменили.
Тогда же МакКей говорил, что не обсуждал с Джеймсом Ганном, как лента про персонажа сможет вписаться в новую киновселенную DC. Либо режиссёры не договорились, либо работу над фильмом остановил сам МакКей по другим причинам.
Картина была анонсирована ещё в 2017 году. Найтвинг — супергерой вселенной DC и один из учеников Бэтмена. Фильм должны были полностью посвятить персонажу, его становлению и взаимоотношениям с Тёмным рыцарем.
Сам МакКей не комментировал отмену работы над фильмом.
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