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Фильм про Найтвинга из DC больше не разрабатывают

Фильм про Найтвинга из DC больше не разрабатывают
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В марте сообщалось, что Крис МакКей не теряет надежды выпустить фильм про Найтвинга даже спустя шесть лет работы над ним. По информации СМИ, картина всё же вряд ли когда-нибудь выйдет — работу над ней полностью отменили.

Тогда же МакКей говорил, что не обсуждал с Джеймсом Ганном, как лента про персонажа сможет вписаться в новую киновселенную DC. Либо режиссёры не договорились, либо работу над фильмом остановил сам МакКей по другим причинам.

Картина была анонсирована ещё в 2017 году. Найтвинг — супергерой вселенной DC и один из учеников Бэтмена. Фильм должны были полностью посвятить персонажу, его становлению и взаимоотношениям с Тёмным рыцарем.

Сам МакКей не комментировал отмену работы над фильмом.

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