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Карточная Marvel Snap полноценно вышла на ПК

Карточная Marvel Snap полноценно вышла на ПК
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Карточная игра Marvel Snap наконец-то покинула ранний доступ на ПК и полноценно появилась в Steam. Ранее тайтл на ПК был эмуляцией версии на смартфонах, а теперь проект обрёл на компьютерах собственный вид.

Marvel Snap доступна бесплатно, и её уже можно скачать в Steam. Правда, тайтл официально не вышел в России, поэтому придётся воспользоваться обходными путями.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Second Dinner.

Marvel Snap — карточная игра, в которой игрокам нужно создавать свои колоды из персонажей огромной вселенной Marvel и сражаться против других игроков. Авторы активно поддерживают проект контентом, чтобы держать аудиторию в заинтересованности.

Marvel Snap также доступна на iOS и Android.

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