Режиссёр «Синего жука» мечтает, чтобы в продолжении фильма сыграл Джейсон Судейкис

Режиссёр «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото выразил желание пригласить звезду сериала «Тед Лассо» Джейсона Судейкиса для съёмок в потенциальном сиквеле ленты. Постановщик хотел бы, чтобы Судейкис сыграл одного из персонажей.

По словам Анхеля, Джейсону отлично подошла бы роль Теда Корда — второго Синего Жука. Режиссёр признался, что он мечтает поработать с Судейкисом.

Актёром моей мечты для Теда Корда всегда был Джейсон Судейкис. Но, в конце концов, речь идёт о том, кто лучше подходит для персонажа и кому нравится то, что мы пытаемся сделать.

Сам Джейсон Судейкис не комментировал предложение режиссёра «Синего Жука». Сам фильм, кстати, критики приняли смешанно, а вот аудитории картина понравилась.