В Госдуме считают, что запрещать россиянам пользоваться техникой Apple нерационально
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Недавно в России запретили пользоваться iPhone рабочим государственных структур. К счастью, запрет не касается всех остальных жителей страны. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, iPhone очень удобен в использовании, поэтому запрещать гаджеты обычным людям очень нерационально.
Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее. Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Если же гражданину, деятельность которого не связана с государственной службой или критическими производствами, удобнее пользоваться этим устройством — запрет нерационален. Сегодня iPhone нет полноценной альтернативы с пользовательской точки зрения.
Также Хинштейн поставил под сомнение безопасность использования смартфонов на Android, поскольку в них используются зарубежные детали.
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