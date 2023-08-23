Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Госдуме считают, что запрещать россиянам пользоваться техникой Apple нерационально

Недавно в России запретили пользоваться iPhone рабочим государственных структур. К счастью, запрет не касается всех остальных жителей страны. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, iPhone очень удобен в использовании, поэтому запрещать гаджеты обычным людям очень нерационально.

Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее. Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Если же гражданину, деятельность которого не связана с государственной службой или критическими производствами, удобнее пользоваться этим устройством — запрет нерационален. Сегодня iPhone нет полноценной альтернативы с пользовательской точки зрения.

Также Хинштейн поставил под сомнение безопасность использования смартфонов на Android, поскольку в них используются зарубежные детали.