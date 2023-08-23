Анонсированы ремастеры Star Wars: Dark Forces и Turok 3: Shadow of Oblivion

Для выставки gamescom 2023 студия Nightdive Studios анонсировала пару ремастеров старых культовых игр: Star Wars: Dark Forces и Turok 3: Shadow of Oblivion. Работа над проектами ещё ведётся.
Что касается ремастера Star Wars Dark Forces, игра создаётся совместно с Lucasfilm Games на движке KEX Engine. Авторы обещают, что игра будет поддерживать современные разрешения и операционные системы. Также тайтл получит достижения.
Разработка ведётся для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Даты выхода у тайтла пока нет.
Видео доступно на YouTube-канале Nightdive Studios. Права на видео принадлежат Nightdive Studios.
Также студия готовит ремастер шутера Turok 3: Shadow of Oblivion. История такая же, как и с игрой по «Звёздным войнам»: ремастер получит поддержку современных разрешений и ОС. Также авторы переработали освещение и модели оружия.
Игра точно выйдет на ПК и консолях, но релиз на Nintendo Switch под вопросом. Выход ремастера Turok 3: Shadow of Oblivion состоится 14 ноября.
Видео доступно на YouTube-канале Nightdive Studios. Права на видео принадлежат Nightdive Studios.
- 23 августа 2023
-
10:53
-
10:10
-
09:28
-
09:01
-
08:32
-
08:12
-
07:43
-
07:00
-
06:30
- 22 августа 2023
-
23:11
-
22:55
-
22:40
-
22:19
-
22:08
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
19:57
-
19:21
-
19:18
-
18:58
-
18:31
-
17:56
-
17:22
-
16:59
-
16:30
-
16:05
-
15:22
-
14:52
-
14:19
-
13:50
-
13:21
-
12:54
-
12:53
-
12:22