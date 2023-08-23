Ремейк Persona 3 выйдет 2 февраля 2024 года — игра стоит $ 70

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SEGA выпустила свежий трейлер ремейка Persona 3 и объявила дату выхода проекта. Игра выйдет 2 февраля 2024 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. С релиза тайтл попадёт в подписку Game Pass.

Разработчики объявили, что стандартное издание обойдётся в $ 70. В целом это средний ценник современных ААА-игр. Предзаказы скоро откроются в PS Store, Xbox Store и Steam.

Цены на различные издания ремейка Persona 3

Стандартное издание — $ 70 (примерно 6,5 тыс. рублей)

Расширенное издание — $ 80 (примерно 7,5 тыс. рублей)

Премиальное издание — $ 100 (примерно 9,5 тыс. рублей)

Свежий трейлер

Видео доступно на YouTube-канале SEGA Asia(EN). Права на видео принадлежат SEGA.

Игру переведут на русский язык, но озвучку ждать не стоит.