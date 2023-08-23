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Вышло видео с первыми 17 минутами Mortal Kombat 1

Вышло видео с первыми 17 минутами Mortal Kombat 1
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Издание IGN опубликовало первые 17 минут сюжета файтинга Mortal Kombat 1. В ролике можно увидеть вступления, знакомых персонажей и даже пару битв — между Кун Лао и Смоуком, а также между Кун Лао и Скорпионом.

Если боитесь спойлеров, то лучше ролик не смотреть, о чём и предупреждает IGN в описании видео.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Предзаказы файтинга уже открыты на всех платформах. Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.

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