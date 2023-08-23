Авторы RoboCop: Rogue City показали 16 минут геймплея игры про Робокопа

Издательство Nacon продемонстрировало новый геймплей RoboCop: Rogue City — новой игры про Робокопа. В этот раз авторы показали прохождение одной из миссий: в ней главному герою необходимо зачистить банк от преступников и обезвредить бомбу.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Nacon.
RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернётся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая в том числе культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!»
RoboCop: Rogue City поступит в продажу в сентябре 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Точную дату выхода должны сообщить в ближайшие недели.
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