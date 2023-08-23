«Барби» обошла «Братьев Супер Марио» и стала самым кассовым фильмом года в США
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Фильм Греты Гервиг «Барби» покоряет всё новые и новые высоты. По информации Deadline, фильм уже сегодня преодолеет планку сборов в США в $ 574.2 тыс. и обгонит мультфильм «Братья Супер Марио». Таким образом «Барби» станет самым кассовым фильмом года на территории США.
Мультфильм про братьев Марио собрал в домашнем прокате $ 574.2 тыс за 138 дней. «Барби» же смогла собрать эту кассу за 34 дня с момента премьеры.
Несмотря на победу в домашних сборах, «Барби» пока что не стала самым кассовым фильмом года по сборам в мире, поскольку на первом месте стоит проект про Марио, собравший по всему миру $ 1, 358 млрд. Мировые сборы «Барби» составляют $ 1,282 млрд.
«Барби» всё же может добраться до российских кинотеатров, но случится это уже в сентябре.
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