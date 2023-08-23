Инсайдер раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S23 FE

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар опубликовал точные характеристики смартфона Samsung Galaxy S23 FE — более доступной версии флагмана S23. Устройство должно поступить в продажу уже в этом сентябре.
Так, смартфон получит экран Dynamic AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200 — в зависимости от рынка. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.
Основная камера сможет похвастаться датчиками с разрешением 50 Мп с (широкоугольным объективом и оптической стабилизацией), 8 Мп (со сверхширокоугольным объективом) и 12 Мп (с телеобъективом). Инсайдер также отмечает, что у S23 FE будет влагозащита и поддержка беспроводной зарядки.
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