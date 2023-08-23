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Вышел первый трейлер продолжения «Папиных дочек»

Вышел первый трейлер продолжения «Папиных дочек»
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СТС опубликовал первый трейлер продолжения сериала «Папины дочки». В ролике показали завязку шоу, из которой известно, что Даша, жена Веника, ушла из семьи и оставила мужа одного растить дочерей.

Также в видео попали и знакомые лица: Маша в исполнении Мирославы Карпович и Галина Сергеевна в исполнении Елизаветы Арзамасовой.

Трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат СТС.

В новом шоу будет 20 эпизодов. Их поставил Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом. К своим ролям вернулся практически весь оригинальный актёрский состав, включая Екатерину Старшову в образе повзрослевшей Пуговки.

Премьера сериала «Папины дочки. Новые» ожидается в этом году. Точную дату СТС наверняка объявит в ближайшее время.

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