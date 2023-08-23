Вышел первый трейлер продолжения «Папиных дочек»

СТС опубликовал первый трейлер продолжения сериала «Папины дочки». В ролике показали завязку шоу, из которой известно, что Даша, жена Веника, ушла из семьи и оставила мужа одного растить дочерей.
Также в видео попали и знакомые лица: Маша в исполнении Мирославы Карпович и Галина Сергеевна в исполнении Елизаветы Арзамасовой.
Трейлер
Видео доступно на YouTube-канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат СТС.
В новом шоу будет 20 эпизодов. Их поставил Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом. К своим ролям вернулся практически весь оригинальный актёрский состав, включая Екатерину Старшову в образе повзрослевшей Пуговки.
Премьера сериала «Папины дочки. Новые» ожидается в этом году. Точную дату СТС наверняка объявит в ближайшее время.
- 23 августа 2023
-
12:54
-
12:51
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
10:53
-
10:10
-
09:28
-
09:01
-
08:32
-
08:12
-
07:43
-
07:00
-
06:30
- 22 августа 2023
-
23:11
-
22:55
-
22:40
-
22:19
-
22:08
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
19:57
-
19:21
-
19:18
-
18:58
-
18:31
-
17:56
-
17:22
-
16:59
-
16:30
-
16:05
-
15:22
-
14:52