Вышел первый трейлер продолжения «Папиных дочек»

СТС опубликовал первый трейлер продолжения сериала «Папины дочки». В ролике показали завязку шоу, из которой известно, что Даша, жена Веника, ушла из семьи и оставила мужа одного растить дочерей.

Также в видео попали и знакомые лица: Маша в исполнении Мирославы Карпович и Галина Сергеевна в исполнении Елизаветы Арзамасовой.

Трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат СТС.

В новом шоу будет 20 эпизодов. Их поставил Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом. К своим ролям вернулся практически весь оригинальный актёрский состав, включая Екатерину Старшову в образе повзрослевшей Пуговки.

Премьера сериала «Папины дочки. Новые» ожидается в этом году. Точную дату СТС наверняка объявит в ближайшее время.