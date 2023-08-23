Вышел первый трейлер исторической драмы «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном

Кинокомпания Zentropa Productions выпустила трейлер фильма «Меч короля» — исторической драмы с Мадсом Миккельсеном. Картина официально выйдет и в России: премьера намечена на 9 ноября.
Видео доступно на YouTube-канале Zentropa Productions. Права на видео принадлежат Zentropa Productions.
Картина расскажет историю датского искателя приключений Людвига фон Калена, который по приказу короля Фредерика V отправляется осваивать новые земли в середине XVIII века. Судя по трейлеру, зрителей ждёт суровая историческая драма.
Главную роль в фильме сыграет Мадс Миккельсен («Ганибалл», «Ещё по одной», Death Stranding), также в фильме снялась Аманда Коллин («Воспитанные волками»). Премьера «Меча короля» состоится в рамках основной программы Венецианского кинофестиваля в начале сентября.
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Фото: Zentropa Productions
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