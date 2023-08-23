Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм»

Картина «Непосредственно Каха. Другой фильм» вышла в российский прокат 25 мая. Лента Виктора Шамирова получила множество отрицательных отзывов от зрителей — на «Кинопоиске» у неё оценка 2,6 из 10 баллов.

Больше всего вопросов у людей возникло к провокационной сцене изнасилования нетрезвой девушки главным героем. Причём далее по сюжету фильма протагониста оправдывают. В связи с этим Министерство культуры РФ решило отозвать прокатное удостоверение у картины. Ранее в реестре «Непосредственно Каха. Другой фильм» присвоили возрастной рейтинг «18+».

За время проката лента заработала 355,5 млн рублей — тем самым она вошла в топ-10 самых кассовых фильмов 2023 года в России. Премьера «Непосредственно Каха. Другой фильм» в онлайн-кинотеатрах состоялась 14 июля.