Авторы Starfield подготовили для игроков много сюрпризов

На вчерашней церемонии открытия выставки gamescom 2023 студия Bethesda представила новый трейлер космической ролевой игры Starfield. На сцене даже выступил руководитель компании Тодд Говард.
По словам разработчика, хоть Bethesda уже и успела раскрыть многие подробности игры, команда заготовила для геймеров ещё множество сюрпризов. Говард заявил, что фанатов ждёт приключение в духе Индианы Джонса, только в декорациях космоса.
Starfield — новая большая игра от разработчиков «Скайрима» и Fallout 4. Авторы обещают бескрайний космос на 1000 планет, интригующий сюжет и по-настоящему эпическое приключение на многие сотни часов.
Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября, а первые обзоры появятся за сутки до запуска — 31 августа.
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