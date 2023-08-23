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Авторы Starfield подготовили для игроков много сюрпризов

Авторы Starfield подготовили для игроков много сюрпризов
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На вчерашней церемонии открытия выставки gamescom 2023 студия Bethesda представила новый трейлер космической ролевой игры Starfield. На сцене даже выступил руководитель компании Тодд Говард.

По словам разработчика, хоть Bethesda уже и успела раскрыть многие подробности игры, команда заготовила для геймеров ещё множество сюрпризов. Говард заявил, что фанатов ждёт приключение в духе Индианы Джонса, только в декорациях космоса.

Starfield — новая большая игра от разработчиков «Скайрима» и Fallout 4. Авторы обещают бескрайний космос на 1000 планет, интригующий сюжет и по-настоящему эпическое приключение на многие сотни часов.

Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября, а первые обзоры появятся за сутки до запуска — 31 августа.

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