Разработчики Lord of the Rings: Return to Moria раскрыли сроки выхода выживача

Издательство North Beach Games и студия Free Range Games раскрыли сроки выхода сурвайвала Lord of the Rings: Return to Moria про гномов. Также геймдиректор игры дал небольшое интервью журналисту издания IGN и показал новые геймплейные кадры.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Free Range Games.

На ПК и PS5 игра выйдет 24 октября, а до консолей Xbox Series доберётся только в начале 2024 года. Физическая версия тайтла для PS5 появится на прилавках магазинов только 5 декабря.

События Lord of the Rings: Return to Moria развернутся в Четвёртую эпоху Средиземья. В рамках неё гномы отправятся в Мглистые горы, чтобы вернуть себе Морию. Геймерам предстоит заниматься добычей ресурсов, крафтом и исследованием различных локаций.