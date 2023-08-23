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Аванпосты, кастомизация снаряжения и крафт — новые детали Avatar: Frontiers of Pandora

Аванпосты, кастомизация снаряжения и крафт — новые детали Avatar: Frontiers of Pandora
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Инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, раскрыл новые подробности Avatar: Frontiers of Pandora — видеоигре по мотивам культового фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.

К сожалению, точный размер карты журналист не назвал, однако рассказал, что неисследованные зоны покрыты «туманом войны», которые будут разблокироваться путём захвата аванпостов. Также для перемещения по миру геймеры смогут использовать Икранов.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Также в игре появится возможность использовать различные эмоции, крафтить и кастомизировать снаряжение. Что касается камеры, то при полётах на Икранах она будет от третьего лица, а во всех остальных случаях — от первого.

Помимо этого, Хендерсон отметил, что в тайтле появится множество функций, которые типичны для «формулы открытого мира Ubisoft»: аванпосты, быстрые путешествия, колесо выбора оружия и так далее.

События игры не будут пересекаться с сюжетом серии фильмов «Аватар», хотя будут полностью вписываться в историю франшизы. Frontiers of Pandora расскажет о повзрослевшей девочке из на'ви, похищенной людьми 15 лет назад.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на ПК, Xbox Series и PS5. Игра будет поддерживать русские субтитры.

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