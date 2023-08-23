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The International 2023: Восточная Европа. День 3
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09:00 Мск
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Расписание матчей региональной квалификации на The International 2023 по Dota 2 на 24 августа

Virtus.pro против NAVI: расписание восьмого дня квалификации на The International 2023
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В четверг, 24 августа, продолжатся региональные отборочные на чемпионат мира по Dota 2The International 2023.

Путёвки на главный турнир года в эти дни разыгрывают команды из Восточной Европы и Южной Америки. Из нашего региона на TI12 отправится только лучшая команда квалификации.

Расписание матчей в Восточной Европе:

  • 9:00. Верхняя сетка, Virtus.pro — NAVI;
  • 12:00. Верхняя сетка, One Move — HYDRA;
  • 15:00. Нижняя сетка, StoRm— Nemiga Gaming;
  • 18:00. Нижняя сетка, NAVI Junior — UALEIKUMNIHAO.

Расписание матчей в Южной Америке:

  • 17:00. Thunder Awaken — Keyd Stars;
  • 20:00. AcatSuki — Infinity;
  • 23:00. Mad Kings — победитель Balrogs / Lava;
  • 25 августа, 2:00. Победитель Infamous / Qhali — победитель Universitario Esports / NoPing Esports.

Время начала игр указано по московскому часовому поясу. За актуальными результатами можно следить в нашем матч-центре.

Сетка отборочных в Южной Америке на момент публикации

Сетка отборочных в Южной Америке на момент публикации

Фото: Liquipedia

Трансляцию квалификации The International 2023 на русском языке можно увидеть на каналах студии FISSURE на Twitch (первый и второй стримы), а также на Okko. Главная трансляция также доступна в плеере ниже.

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