Virtus.pro против NAVI: расписание восьмого дня квалификации на The International 2023
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В четверг, 24 августа, продолжатся региональные отборочные на чемпионат мира по Dota 2 — The International 2023.
Путёвки на главный турнир года в эти дни разыгрывают команды из Восточной Европы и Южной Америки. Из нашего региона на TI12 отправится только лучшая команда квалификации.
Расписание матчей в Восточной Европе:
- 9:00. Верхняя сетка, Virtus.pro — NAVI;
- 12:00. Верхняя сетка, One Move — HYDRA;
- 15:00. Нижняя сетка, StoRm— Nemiga Gaming;
- 18:00. Нижняя сетка, NAVI Junior — UALEIKUMNIHAO.
Расписание матчей в Южной Америке:
- 17:00. Thunder Awaken — Keyd Stars;
- 20:00. AcatSuki — Infinity;
- 23:00. Mad Kings — победитель Balrogs / Lava;
- 25 августа, 2:00. Победитель Infamous / Qhali — победитель Universitario Esports / NoPing Esports.
Время начала игр указано по московскому часовому поясу. За актуальными результатами можно следить в нашем матч-центре.
Сетка отборочных в Южной Америке на момент публикации
Фото: Liquipedia
Трансляцию квалификации The International 2023 на русском языке можно увидеть на каналах студии FISSURE на Twitch (первый и второй стримы), а также на Okko. Главная трансляция также доступна в плеере ниже.
Комментарии
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