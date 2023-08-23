Sony представила PlayStation Portal — портативную консоль для стриминга игр с PS5

Sony анонсировала PlayStation Portal — портативную консоль для стриминга игр с PS5. Как и рассказывали инсайдеры, устройство предназначено для удалённой игры с помощью технологии Remote Play на PlayStation 5. Таким образом, без самой консоли в гаджете не будет никакого смысла.

Portal оснащена 8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. Гаджет действительно внешне напоминает геймпад DualSense, к которому приделали дисплей небольшого планшета.

Цена устройства составит $ 200 (около 19 тысяч рублей), оно поступит в продажу уже в конце 2023 года. Некоторые издания уже опубликовали превью устройства, отмечая, что устройство работает как задумано и жалуясь на отсутствие поддержки Bluetooth.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony.

Фото

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony