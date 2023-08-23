Sony представила PlayStation Portal — портативную консоль для стриминга игр с PS5

Sony анонсировала PlayStation Portal — портативную консоль для стриминга игр с PS5. Как и рассказывали инсайдеры, устройство предназначено для удалённой игры с помощью технологии Remote Play на PlayStation 5. Таким образом, без самой консоли в гаджете не будет никакого смысла.
Portal оснащена 8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. Гаджет действительно внешне напоминает геймпад DualSense, к которому приделали дисплей небольшого планшета.
Цена устройства составит $ 200 (около 19 тысяч рублей), оно поступит в продажу уже в конце 2023 года. Некоторые издания уже опубликовали превью устройства, отмечая, что устройство работает как задумано и жалуясь на отсутствие поддержки Bluetooth.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony.
Фото
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
- 23 августа 2023
-
17:17
-
16:33
-
16:33
-
16:04
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
13:56
-
13:22
-
12:54
-
12:51
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
10:53
-
10:10
-
09:28
-
09:01
-
08:32
-
08:12
-
07:43
-
07:00
-
06:30
- 22 августа 2023
-
23:11
-
22:55
-
22:40
-
22:19
-
22:08
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
19:57
-
19:21
-
19:18