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Sony представила PlayStation Portal — портативную консоль для стриминга игр с PS5

Sony представила PlayStation Portal — портативную консоль для стриминга игр с PS5
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Sony анонсировала PlayStation Portal — портативную консоль для стриминга игр с PS5. Как и рассказывали инсайдеры, устройство предназначено для удалённой игры с помощью технологии Remote Play на PlayStation 5. Таким образом, без самой консоли в гаджете не будет никакого смысла.

Portal оснащена 8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. Гаджет действительно внешне напоминает геймпад DualSense, к которому приделали дисплей небольшого планшета.

Цена устройства составит $ 200 (около 19 тысяч рублей), оно поступит в продажу уже в конце 2023 года. Некоторые издания уже опубликовали превью устройства, отмечая, что устройство работает как задумано и жалуясь на отсутствие поддержки Bluetooth.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony.

Фото

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

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