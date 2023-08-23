Фильм «Барби» покажут в России с «официальными голосами» Марго Робби и Райана Гослинга

В начале недели кинотеатры Москвы начали продавать билеты на фильм «Барби». Судя по всему, первые показы должны стартовать уже 9 сентября.
Вчера, 22 августа, студия Red Head Sound объявила, что завершила работу над дубляжом фильма с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга — Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова.
Фильм в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября!
Red Head Sound отметила, что это будет не экранная, а цифровая версия высочайшего качества. Список кинотеатров, в которых можно будет посмотреть ленту, студия опубликует позже.
Судя по всему, в российском прокате будут показывать несколько версий «Барби». Поэтому если хотите услышать «официальные голоса» Марго Робби и Райана Гослинга, то перед просмотром обращайте внимание на афишу и список актёров дубляжа.
- 23 августа 2023
-
17:17
-
16:33
-
16:33
-
16:04
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
13:56
-
13:22
-
12:54
-
12:51
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
10:53
-
10:10
-
09:28
-
09:01
-
08:32
-
08:12
-
07:43
-
07:00
-
06:30
- 22 августа 2023
-
23:11
-
22:55
-
22:40
-
22:19
-
22:08
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
19:57
-
19:21
-
19:18