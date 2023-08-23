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Фильм «Барби» покажут в России с «официальными голосами» Марго Робби и Райана Гослинга

Фильм «Барби» покажут в России с «официальными голосами» Марго Робби и Райана Гослинга
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В начале недели кинотеатры Москвы начали продавать билеты на фильм «Барби». Судя по всему, первые показы должны стартовать уже 9 сентября.

Вчера, 22 августа, студия Red Head Sound объявила, что завершила работу над дубляжом фильма с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга — Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова.

Фильм в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября!

Red Head Sound отметила, что это будет не экранная, а цифровая версия высочайшего качества. Список кинотеатров, в которых можно будет посмотреть ленту, студия опубликует позже.

Судя по всему, в российском прокате будут показывать несколько версий «Барби». Поэтому если хотите услышать «официальные голоса» Марго Робби и Райана Гослинга, то перед просмотром обращайте внимание на афишу и список актёров дубляжа.

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