В новом сезоне Fortnite появится скин знаменитого тиктокера Хаби Лейма

Тиктокер Хаби Лейм (Khaby Lame) опубликовал новое видео, в котором получает посылку от курьера. После её распаковки он показывает загадочную коробку с красным полумесяцем.
Фото: Epic Games
Сам ролик отмечен хештегом #FortniteChapter4Season4 и комментарием Лейма «Я в деле». Помимо этого, в Сети появилось интересное изображение — на нём красуется силуэт какого-то скина.
Причёска, телосложение и положение рук явно указывают на то, что это Хаби Лейм. Вероятно, скин тиктокера появится в Fortnite в четвёртой главе четвёртого сезона.
Лейм стал популярным пару лет назад. В своих роликах итальянец развеивает лайфхаки и высмеивает людей, которые слишком сильно всё усложняют.
Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и мобильных устройствах.
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