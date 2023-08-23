Зак Снайдер рассказал, по какой видеоигре хотел бы снять фильм

На вчерашней церемонии открытия gamescom 2023 режиссёр Зак Снайдер показал первый большой трейлер «Мятежной луны». Также в рамках мероприятия постановщик дал небольшое интервью журналисту издания IGN.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

В ходе разговора Зак Снайдер заявил, что хотел бы снять экранизацию брутальной серии шутеров Gears of War, однако никаких дополнительных комментариев не дал. На данный момент производством картины по франшизе занимается компания Netflix.

Впервые экранизацию Gears of War анонсировали 16 лет назад — в 2007 году. Изначально за неё взялась известная студия New Line Cinema. Однако картина ушла в производственный ад, после чего её подобрала Universal, а затем права выкупил Netflix и сдвинул создание ленты с мёртвой точки.