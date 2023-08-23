Третий сезон «Эйфории» будет похож на фильм в жанре нуар

Недавно режиссёр американского подросткового сериала от HBO «Эйфория» Сэм Левинсон пообщался с журналистами. В ходе него постановщика спросили о третьем сезоне шоу.
По словам Левинсона, следующий сезон видится ему как нуарный фильм. Также режиссёр хотел бы с помощью героини Зендеи исследовать, что значит быть личностью с принципами в коррумпированном мире.
Пока о третьем сезоне сериала известно мало информации. Сообщается, что его действия развернутся спустя пять лет после событий предыдущего сезона — все персонажи уже окончат школу и начнут взрослую жизнь.
Премьера третьего сезона «Эйфории» состоится не раньше 2025 года. Вполне вероятно, что выход сезона может отложиться ещё на более поздний срок. Виной тому продолжающиеся забастовки гильдий актёров и сценаристов.
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