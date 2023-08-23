Кровь, насилие и секс в новом трейлере фильма «Неудержимые 4»

Кинокомпания Lionsgate представила новый трейлер фильма «Неудержимые 4». В ролике показали всех главных героев, динамичные перестрелки, погони на автомобилях, сексуальные сцены и крайне жестокие убийства врагов при помощи различного оружия.
Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.
По сюжету ленты отряд «Неудержимые» получает задание, вовлекающее его в ядерный конфликт между Россией и США. Команде необходимо обезвредить мировых преступников, чтобы остановить потенциальную Третью мировую войну.
К своим ролям в «Неудержимых 4» вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем, а также Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В актёрский состав также вошли Меган Фокс, рэпер 50 Cent, Ико Уайс и Тони Джаа.
Премьера фильма состоится 22 сентября — в том числе и в России.
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