В России подготовили стратегию развития игровой индустрии до 2030 года

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что организации АПРИОРИ и АНО «Цифровая экономика» подготовили план развития игровой индустрии в России до 2030 года. Опубликованная «дорожная карта» разделена на четыре части.

В одной из них сказано, что к 2024 году VK Play и RuStore будут обязательны к предустановке на «всех устройствах». Также к 2026 году разработчики игр смогут получать государственное финансирование, правда, при условии, что их проект создаётся на отечественном движке NAU Engine.

Ещё в документе говорится, что российские издатели и государственные центры экспертизы смогут внести изменения в законодательство — это упростит российским платформам доступ к аудитории и послужит мотивацией для студий пользоваться ими.

Анонимный источник издания рассказал, что документ составлялся без ведома многих деятелей отечественной индустрии. Помимо этого, отмечается, что многие моменты из «дорожной карты» выглядят крайне спорно.

Последнее подтвердил и директор АПРИОРИ Василий Овчинников, заявив, что в будущем стратегия будет дополняться и изменяться, ориентируясь на рекомендации представителей индустрии.