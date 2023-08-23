Босс Bethesda Пит Хайнс: я наиграл в Starfield 150 часов и ещё много чего не видел

Ещё на анонсе Starfield в 2022 году стало известно, что новая космическая RPG от авторов «Скайрима» будет просто гигантской игрой. Во время презентаций руководитель разработки проекта Тодд Говард утверждал, что в виртуальном космосе тайтла около 1000 планет со множеством разнообразного контента на сотни часов.

Слова автора недавно подтвердил и глава издательского подразделения Bethesda Пит Хайнс. По его словам, он наиграл в Starfield около 150 часов и ещё очень многого не видел.

Я наиграл в Starfield уже 150–160 часов, но при этом я даже не приблизился к её завершению. В игре ещё столько всего, к чему я намеренно не притрагивался.

Хайнс отметил, что Starfield ощущается как несколько игр в одной — настолько комплексным кажется космическое приключение. При этом геймеры смогут сами решить, хотят ли они тратить столько времени на прохождение или ограничатся лишь главной сюжетной линией.

Во время прохождения создаётся впечатление, будто Starfield состоит из множества разных игр. При этом я сам решаю, сколько времени хочу потратить на них, чего не было ни в Fallout, ни в «Скайриме».

Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября, а первые обзоры появятся за сутки до запуска — 31 августа.