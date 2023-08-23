Кристофер Нолан извинялся перед Флоренс Пью за её небольшую роль в «Оппенгеймере»
Поделиться
Биографический триллер «Оппенгеймер» от режиссёра Кристофера Нолана вышел чуть больше месяца назад, однако разговоры о нём ходят до сих пор. Сегодня, 23 августа, актриса Флоренс Пью рассказала один интересный факт: постановщик извинялся перед ней за то, что не уделил её героине достаточно времени в фильме.
Я говорю: «Пожалуйста, не извиняйтесь». А потом он говорит: «Мы пришлём вам сценарий. Просто прочтите его и решите, нравится ли он вам… Поскольку я понимаю, что роль не такая большая».
Флоренс Пью играет в картине роль Джин Тэтлок — возлюбленной Роберта Оппенгеймера. Роман с ней как раз и показывается в фильме.
«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).
Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась 21 июля.
Комментарии
- 23 августа 2023
-
21:32
-
21:23
-
20:39
-
20:13
-
20:12
-
19:54
-
19:12
-
18:29
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:17
-
16:33
-
16:33
-
16:04
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
13:56
-
13:22
-
12:54
-
12:51
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
10:53
-
10:10
-
09:28
-
09:01
-
08:32
-
08:12
-
07:43
-
07:00
-
06:30
Партнерский контент