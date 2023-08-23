Кристофер Нолан извинялся перед Флоренс Пью за её небольшую роль в «Оппенгеймере»

Биографический триллер «Оппенгеймер» от режиссёра Кристофера Нолана вышел чуть больше месяца назад, однако разговоры о нём ходят до сих пор. Сегодня, 23 августа, актриса Флоренс Пью рассказала один интересный факт: постановщик извинялся перед ней за то, что не уделил её героине достаточно времени в фильме.

Я говорю: «Пожалуйста, не извиняйтесь». А потом он говорит: «Мы пришлём вам сценарий. Просто прочтите его и решите, нравится ли он вам… Поскольку я понимаю, что роль не такая большая».

Флоренс Пью играет в картине роль Джин Тэтлок — возлюбленной Роберта Оппенгеймера. Роман с ней как раз и показывается в фильме.

«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась 21 июля.