«Игра в духе шутеров 2000-х» — главное из превью Warhammer 40,000: Space Marine 2

На gamescom 2023 разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 дали журналистам и блогерам опробовать раннюю версию проекта. Своими отзывами об игре поделился ряд изданий: IGN, GameSpot и другие.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Saber Interactive.
Обозреватели отметили, что в первую очередь игра очень напоминает по духу шутеры из 2000-х годов: никакой градации по уровню редкости оружия, отсутствуют модификации и никаких вылетающих из врагов цифр с показателем урона. Игроки просто берут пушку и начинают отстреливать противников.
Отмечается, что в шутере будет много видов оружия, которое имеет свой конкретный спектр применения. Точное количество не раскрывается.
Также журналисты отметили, что геймплей напоминает реальную борьбу за выживание: аптечек на локациях крайне мало, поэтому единственный способ восполнить здоровье — убийство врагов и их «казнь». Подобная механика добиваний представлена в Doom Eternal.
Помимо этого, обозреватели похвалили глубокую систему ближнего боя. Она сочетает в себе комбо-удары, уклонения и парирования. Отдельным плюсом выделяется, что разработчикам удалось сделать её максимально удобной и интуитивно понятной.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 переведут на русский язык. За создание сиквела Space Marine отвечает студия Saber Interactive. Релиз состоится только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. На консолях прошлого поколения проект не выйдет.
- 23 августа 2023
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