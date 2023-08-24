Зак Снайдер рассказал, в какую игру он любит играть

Известный режиссёр Зак Снайдер посетил gamescom 2023 и на шоу показал свежий трейлер своего фильма «Мятежная луна». Также постановщик дал небольшое интервью изданию IGN и рассказал, в какую игру любит играть со своим сыном.

По словам Снайдера, он хотел сыграть в Fortnite вместе со своим сыном, но ему королевская битва не понравилась. В итоге режиссёр проводил время в проекте сам и он его буквально затянул. Кстати, Снайдер играет в режим без строительства, а его любимый скин — Мистер Мисикс из «Рика и Морти».

Я вроде как хотел поиграть в Fortnite вместе с сыном, а потом ему не понравилось. В итоге я просто поиграл в неё сам. Я попал настоящую чёрную дыру вместе с этой игрой. Имею в виду, я очень погрузился в неё. Играю без строительства.

Fortnite доступна на всех актуальных платформах.