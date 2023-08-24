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«Барби» выпустят в IMAX-прокат с дополнительными сценами

«Барби» выпустят в IMAX-прокат с дополнительными сценами
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По информации СМИ, один из самых успешных фильмов года, «Барби», выпустят в IMAX-прокат, чтобы показать картину в новом формате. Прокат стартует 22 сентября и продлится до 29 сентября.

Более того, улучшенная версия фильма получит дополнительные сцены и новую сцену после титров. Выпуском этой версии картины режисcёр Грета Гервиг хочет отблагодарить зрителей за их тёплые отзывы.

«Барби» рассказывает о самой популярной кукле в мире, которая покидает свою страну и выбирается в реальный мир, в котором всё далеко не так идеально, как в Барбилэнде. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

Премьера «Барби» в российских кинотеатрах должна состояться 9 сентября, хотя изначально были новости и об отмене проката вообще.

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